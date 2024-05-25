Call of Duty: Black Ops 6 выйдет на PS4 и Xbox One

Инсайдер Том Хендерсон вновь повторил свои слова годичной давности — Call of Duty: Black Ops 6 выйдет не только на PC, PS5 и Xbox Series X|S, но и на прошлом поколении консолей: PS4 и Xbox One. Слух также подтвердился после разговора с некоторыми сотрудниками сети GameStop и разработчиками игры.

Изначально инфоповод появился на Reddit, когда один из пользователей представил сообществу слитые документы GameStop — американской сети по продаже игр и приставок.

Из скриншота видно, что предварительные заказы на свеже-анонсированную Call of Duty: Black Ops 6 включают в себя и артикул PS4. Однако, такого же для Xbox One нет, так что предполагается именно кросс-ген версия игры.

Такое решение расширить шутер для более старых консолей выглядит более, чем логично. База пользователей PS4 и Xbox One все еще огромна, несмотря на выход новых поколений. А студии Activision и Treyarch вряд ли хотят терять потенциальную прибыль.