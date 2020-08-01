Подписчики Google Stadia получат 6 бесплатных игр

Всем известен игровой сервис от Google – Stadia. На днях появилось несколько новостей. Первая касается раздачи игр. Так, все платные подписчики этого сервиса полностью безвозмездно могут получить 6 игр. На данный момент список бесплатных игр следующий:

Super Bomberman R Online

Gunsport

HITMAN

Hello Neighbor

Metro Last Light Redux

Embr

Есть и еще одна новость, на которую стоит обратить внимание. Ожидается, что 31 августа, то есть совсем скоро, из библиотеки Stadia Pro выведут следующие игры: Kona, GRID иGet Packed. Это значит, для того, чтобы бесплатно продолжить играть в эти игры, нужно будет забрать их до истечения этого времени.

И последняя новость касается приобретения других игр, но со значительной скидкой. Речь идет о таких играх, среди которых значатся:

F1 2020

Assassin’s Creed Odyssey

Trials Rising

Darksiders Genesis

Zombie Army 4: Dead War