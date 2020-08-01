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Новости

Подписчики Google Stadia получат 6 бесплатных игр

Всем известен игровой сервис от Google – Stadia. На днях появилось несколько новостей. Первая касается раздачи игр. Так, все платные подписчики этого сервиса полностью безвозмездно могут получить 6 игр. На данный момент список бесплатных игр следующий:

  • Super Bomberman R Online
  • Gunsport
  • HITMAN
  • Hello Neighbor
  • Metro Last Light Redux
  • Embr

Есть и еще одна новость, на которую стоит обратить внимание. Ожидается, что 31 августа, то есть совсем скоро, из библиотеки Stadia Pro выведут следующие игры: Kona, GRID иGet Packed. Это значит, для того, чтобы бесплатно продолжить играть в эти игры, нужно будет забрать их до истечения этого времени.

И последняя новость касается приобретения других игр, но со значительной скидкой. Речь идет о таких играх, среди которых значатся:

  • F1 2020 
  • Assassin’s Creed Odyssey 
  • Trials Rising 
  • Darksiders Genesis 
  • Zombie Army 4: Dead War

Источник:
community stadia
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Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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