Подписчики Google Stadia получат 6 бесплатных игр

Всем известен игровой сервис от Google – Stadia. На днях появилось несколько новостей. Первая касается раздачи игр. Так, все платные подписчики этого сервиса полностью безвозмездно могут получить 6 игр. На данный момент список бесплатных игр следующий:
- Super Bomberman R Online
- Gunsport
- HITMAN
- Hello Neighbor
- Metro Last Light Redux
- Embr
Есть и еще одна новость, на которую стоит обратить внимание. Ожидается, что 31 августа, то есть совсем скоро, из библиотеки Stadia Pro выведут следующие игры: Kona, GRID иGet Packed. Это значит, для того, чтобы бесплатно продолжить играть в эти игры, нужно будет забрать их до истечения этого времени.
И последняя новость касается приобретения других игр, но со значительной скидкой. Речь идет о таких играх, среди которых значатся:
- F1 2020
- Assassin’s Creed Odyssey
- Trials Rising
- Darksiders Genesis
- Zombie Army 4: Dead War
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