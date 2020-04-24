Google запустила бесплатную версию Stadia

Google запустила финальную бесплатную версию игрового сервиса Stadia. Кроме того изменению подверглось само название, теперь «Stadia Base» называется просто «Stadia».

Буквально несколько недель назад, Google позволила новичкам опробовать максимальный тарифный план Stadia Pro на бесплатной основе. В рамках подписки пользователи получали доступ к девяти играм, среди которых GRID, GYLT, Крутой Сэм и Destiny 2.

Обычная подписка Stadia доступна всем, а действующие пользователи Stadia Pro, могут спокойно отказаться от платного тарифного плана и приобретать проекты в собственную библиотеку.