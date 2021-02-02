Отдел облачной игровой платформы Stadia расформирован

Довольно неожиданная новость появилась на просторах интернета: представители Google объявили, что расформировывают один из отделов проекта Stadia. Как же так, спросят читатели, ведь эта платформа была настроена на будущее? Пугаться не стоит, ведь пострадает лишь отдел, который призван был создавать собственные игры. А вот облачное игровое пространство останется.

Объясняя такие действия, представители компании сказали, что на разработку игр тратится много времени и средств. К тому же есть специализированные компании, занимающиеся этими продуктами и конкурировать с ними слишком накладно. Лучше сосредоточится на одной задачи и для нас приоритетом остается облачная игровая платформа.

Напомним, что ранее запуск Stadia проходил без наличия конкурентов. Сейчас же таковых много. Взять хотя бы Game Pass от Microsoft или Nvidia GeForce Now с Amazon Luna. И чтобы не быть хуже своих конкурентов, Google была вынуждена сделать упор лишь на одну составляющую.