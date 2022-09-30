Геймер может лишиться 6000 часов в RDR 2 из-за закрытия Google Stadia

Блогер под ником Colour рассказал интересную историю, что наиграл больше 5900 часов в Red Dead Redemption 2 через сервис Google Stadia. По его словам, сообщение о скором закрытии сервиса очень расстроило его.

Colour написал, что играет исключительно в мультиплеерном режиме, поэтому для него очень важно перенести своего персонажа на другую платформу. Однако в игре такой функции пока нет.

Блогер под ником Ben, который освещает игры Rockstar и Take-Two, поддержал игрока. Он сообщил, что много игроков рискую потерять игровой процесс после закрытия Stadia.

Отметим, что сервис было решено закрыть из-за низкой популярности.

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