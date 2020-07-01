Celeste скоро появится в Google Stadia

Облачный игровой сервис Google Stadia был запущен более полугода назад — в ноябре 2019-го. Однако до сих пор проект страдает от нехватки игр и технических проблем, что, естественно, снижает интерес к нему. В числе таковых отмечаются недостатки разрешения и качества изображения в целом.

При этом надо отдать должное разработчикам — они постепенно расширяют список представленных проектов. И вот одним из будущих «приобретений» проекта станет платформер Celeste.

Сообщается, что эта игра появится «скоро», хотя в Google пока не объявили конкретную дату релиза. Однако уже есть трейлер, демонстрирующий игровой процесс именно в сервисе Stadia. Помимо этого, там ожидается появление Marvel’s Avengers, Assassin’s Creed: Valhalla и Cyberpunk 2077.

Отметим, что сервис зависит от стабильного интернет-соединения. Также отметим, что его позиционируют в качестве замены дорогим игровым ПК и ноутбуках, но пока качество оставляет желать лучшего.