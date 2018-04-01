Pocophone F2 Lite появился на живых фото
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Новости

Pocophone F2 Lite появился на живых фото

Будущий флагман Pocophone F2 появился на живых фото. Хоть компания Xiaomi практически ничего не рассказывает о смартфоне, в Сеть начали поступать всевозможные утечки о новинке.

Ожидается, что производитель выпустит две модели — базовую Poco F2 и упрощенную Poco F2 Lite. На изображениях появился именно последний.

Pocophone F2 Lite

Pocophone F2 Lite получит процессор SoC Snapdragon 765, 6 Гб оперативной памяти, емкий аккумулятор на 5000 мАч и фирменную оболочку MIUI, адаптированную для смартфонов Poco.

  • Pocophone F2 Lite
  • Pocophone F2 Lite

Основная камера новинки будет оснащена 64 или 48-мегапиксельным датчиком. Точной информации пока нет.

Когда именно Xiaomi представит и выпустит Pocophone F2 и F2 Lite неизвестно.

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