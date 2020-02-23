Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro
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Новости

Представлен флагманский смартфон POCO F2 Pro

На радость поклонников Xiaomi, бренд Poco выпустил нового “убийцу флагманов” под названием Poco F2 Pro. Убийца флагманов — не больная фантазия автора заметки, а реальное заявление представителей бренда на презентации. Характеристики по-настоящему топовые, но как это окажется на тестах, покажет время.

  • Poco F2
  • Poco F2 1

Новый смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED дислей с разрешением FHD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Камера для селфи с разрешением 20 МП выдвигается из корпуса смартфона. Основная камера имеет 64, 13, 5 и 2 Мп с возможностью записывать видео с разрешением 8K при 24 кадрах в секунду и в 4K при 60 кадрах в секунду.

  • Poco F2

За скорость работы отвечает флагманский процессор Snapdragon 865, а также 6 и 8 ГБ оперативной памяти. Примечательно, версия на 6 ГБ имеет память стандарта LPDDR4 в то время, как модель на 8 ГБ оснащается LPDDR5. Кроме того, Poco F2 Pro оснащён продвинутой системой охлаждения.

Устройства имеет поддержку сетей пятого поколения 5G и Wi-Fi 6. Объём встроенного аккумулятора составляет 4 700 мА с возможностью быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Стоимость Poco F2 Pro начинается от 499 евро за версию 6/128 ГБ и 599 евро за топовый вариант 8/256 ГБ.

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