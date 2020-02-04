Опубликованы живые фото Poco X2

Сегодня в Индии представили смартфон Poco X2. С его характеристиками можно ознакомиться тут.
Сейчас журналисты из Индии, начали публиковать живые фото смартфона. Он представлен в трёх цветах: синий, розовый и сиреневый.
Также появились официальные изображения с распаковкой Poco X2. Комплект у него вполне стандартный: сам смартфон, зарядка, прозрачный чехол, скрепка и набор бумажек по использованию новинки.
Смартфон доступен по цене от $224. Его продажи запустят с 11 февраля.
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