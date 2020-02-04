Опубликованы живые фото Poco X2
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Новости

Опубликованы живые фото Poco X2

Сегодня в Индии представили смартфон Poco X2. С его характеристиками можно ознакомиться тут.

  • Poco x2
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Сейчас журналисты из Индии, начали публиковать живые фото смартфона. Он представлен в трёх цветах: синий, розовый и сиреневый.

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  • Poco X2
  • 4b258510 9330 4c04 A0a6 Ceed8ed49804

Также появились официальные изображения с распаковкой Poco X2. Комплект у него вполне стандартный: сам смартфон, зарядка, прозрачный чехол, скрепка и набор бумажек по использованию новинки.

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Смартфон доступен по цене от $224. Его продажи запустят с 11 февраля.

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