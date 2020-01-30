Раскрыты характеристики смартфона Poco X2

Инсайдер опубликовал полные характеристики будущего смартфона Poco X2 от компании Pocophone.
Устройство получит 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц. Производитель назвал его Reality Flow Display. Сам экран будет под защитным стеклом Gorilla Glass.
У Poco X2 сразу четыре датчика камеры: основной 64-мегапиксельный от Sony IMX686 и дополнительные на 8, 2 и 5 Мп. Фронтальная камера будет сдвоенная — 20 и 2 Мп.
Также смартфон получил однокристальную платформу Snapdragon 730G, аккумулятор на 4500 мАч, 6 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт и разъём USB-C.
Бренд Pocophone представит новинку 4 февраля. Стоимость Poco X2 будет на уровне $260.
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