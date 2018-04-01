Представлен доступный смартфон Poco X2
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Новости

Представлен доступный смартфон Poco X2

Сегодня в Индии представили новый смартфон Poco X2. Это второй смартфон от бренда Pocophone, первым стал, полюбившийся многим, Pocophone F1.

В плане характеристик, у Poco X2 есть все и даже больше для устройства среднего сегмента. Новый смартфон получил 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 730G, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддержку быстрой 27-ваттной зарядки. У него 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1 в зависимости от версии.

Poco X2

Основная камера состоит из 4 датчиков (при этом Poco X2 относится к категории доступных смартфонов). Главным датчиком выступает 64-мегапиксельный от Sony IMX686, также есть широкоугольный на 8 Мп и еще две камеры по 2 Мп. Фронтальная камера двойная — 20 и 2 Мп. Смартфон умеет записывает видео с частотой 960 к/с.

Poco X2

Также у новинки есть специальный игровой режим Game Turbo 2.0, который оптимизирует ресурсы телефоны для комфортной игры.

На презентации компания сравнивала свой гаджет с Realme X2:

Poco X2

Poco X2 обойдётся пользователям от $224 до $280 в зависимости от версии. Он представлен в трёх цветах: синий, розовый и сиреневый.

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