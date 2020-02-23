В Европе начались продажи Poco F2 Pro

Флагманский смартфон Poco F2 Pro начал продаваться в Европе. Стоимость Poco F2 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 499 евро (около 34 тысяч рублей), а за модель на 8/256 ГБ уже просят 599 евро (около 41 тысячи рублей). Стоимость новинки достаточно высокая, но и оснащена она достаточно мощной начинкой.

Стоит отметить, что у украинских онлайн-ритейлеров ценник начинается от 14 999 гривен, что в переводе составляет 500 евро. Там продажи стартуют уже с 11 июня.

Poco F2 Pro обладает Super AMOLED дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и разрешение Full HD+. Также есть разблокировка по лицу, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и выдвижная фронтальная камера. В качестве процессора используется топовый Snapdragon 865 и память формата UFS 3.1.