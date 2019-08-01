Pocophone опубликовал изображения нового Poco M2 Pro

В сети продолжают муссировать слухи о модели Poco. Сейчас стало возможным воссоздать некое подобие смартфона из всех ранее появившихся слухов, а некоторые факты подтверждены официально. Итак, множество слухов сводились к тому, что аппарат получит название M2 Pro. Так и произошло, ведь эти данные подтверждены производителем. Более того, стала известна дата презентации смартфона. Состоится это действо 7 июля и естественно, в Индии.

Если же верить просочившимся в сеть рендерам устройства, то мы можем лицезреть квадрокамеру, которая очень схожа с таким же модулем у недавно вышедших на рынок Redmi Note 9 и Redmi 10X. Многие сразу же подумали, что Poco M2 Pro – это переименованный девайс, который уже вышел. Но это не так, это самостоятельно разработанный смартфон.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.



Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r — #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020

Если продолжать разглядывать рендеры, то можно увидеть боковой дактилоскопический сканер. Из более-менее известных новостей выделим ускоренную зарядку. Мощность зарядного устройства пока неизвестна, но он будет точно выше, чем привычные нам 18-20 Вт. Будем надеяться на это, ибо тогда зачем на этом акцентировать внимание?