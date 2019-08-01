Pocophone опубликовал изображения нового Poco M2 Pro
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Новости

Pocophone опубликовал изображения нового Poco M2 Pro

В сети продолжают муссировать слухи о модели Poco. Сейчас стало возможным воссоздать некое подобие смартфона из всех ранее появившихся слухов, а некоторые факты подтверждены официально. Итак, множество слухов сводились к тому, что аппарат получит название M2 Pro. Так и произошло, ведь эти данные подтверждены производителем. Более того, стала известна дата презентации смартфона. Состоится это действо 7 июля и естественно, в Индии.

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Если же верить просочившимся в сеть рендерам устройства, то мы можем лицезреть квадрокамеру, которая очень схожа с таким же модулем у недавно вышедших на рынок Redmi Note 9 и Redmi 10X. Многие сразу же подумали, что Poco M2 Pro – это переименованный девайс, который уже вышел. Но это не так, это самостоятельно разработанный смартфон.

Если продолжать разглядывать рендеры, то можно увидеть боковой дактилоскопический сканер. Из более-менее известных новостей выделим ускоренную зарядку. Мощность зарядного устройства пока неизвестна, но он будет точно выше, чем привычные нам 18-20 Вт. Будем надеяться на это, ибо тогда зачем на этом акцентировать внимание?

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