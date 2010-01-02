POCO X3 NFC официально появился в России по доступной цене

Смартфон POCO X3 NFC официально поступает в продажу на территории России. Смартфон может похвастаться высокой производительностью, позволяющей работать до двух дней без подзарядки благодаря аккумулятору ёмкостью 5160 мА·ч. Все характеристики остались без изменений.

На территории России POCO X3 NFC будет доступен в цветовых вариантах “Серый сумрак” и “Синий кобальт” и поступит в продажу 15 октября по цене 19 990 рублей за версию 6 ГБ + 64 ГБ и 21 990 рублей за версию 6 ГБ + 128 ГБ. Модель с 6/64 ГБ будет доступна только в официальном магазине Mi.com, версия с 6/128 ГБ будет продаваться в онлайн-магазинах всех официальных партнеров Xiaomi.

С 7 по 9 октября в онлайн-магазине AliExpress TMall версия смартфона с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища будет доступна по специальной цене 18 990 рублей.