POCO X3 Pro может выйти в ближайшее время

Xiaomi продолжает активно развивать линейку смартфонов POCO. Не успели в России представить POCO M3, так более продвинутая версия под названием POCO X3 Pro появилась в базе американского регулятора FCC. В карточке устройства указаны модельный номер M2102J20SG и работа на операционной системе Android с фирменной оболочкой MIUI 12.

Характеристики POCO X3 Pro остаются в тайне. По предварительным данным он будет работать на процессоре Snapdragon 870. Более доступном чипсете для устройств среднего класса.

Также стоит отметить, что POCO X3 Pro может стать смартфоном, который уже выпущен на родном китайском рынке. Анонс ожидается в самое ближайшее время.