POCO выпустит смарт-часы

Компания POCO по всей видимости выпустит умные-часы. Об этом говорит модель M2131W1 от бренда POCO, которая появилась в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров.

Похожих устройств с подобным индексом в арсенале Xiaomi нет, а значит это полностью новое устройство, которое разрабатывается исключительно для POCO.

Какой-либо информации о технической составляющей нет. Поэтому остаётся только ждать скорого анонса.

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