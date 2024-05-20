Poco Pad готовится к глобальному выходу

23 мая в Дубае представят планшет Poco Pad, который выйдет на глобальный рынок вместе с версиями Poco F6 и F6 Pro. Вероятно, он станет ребрендингом совсем свежего Redmi Pad Pro, показанного в середине апреля в Китае. На данный момент никакой информации о цене нет, но упомянутый Redmi Pad Pro, в зависимости от объема памяти, стоит 21-24 тысячи рублей.

Согласно отчетам, Poco Pad будет поставляться с процессором Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней, стандарта UFS 2.2. Также, вероятно, будет слот для microSD. Аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт рассчитан на 10000 мАч. «На борту» Android 14 на базе HyperOS.

Redmi Pad Pro

Также известно, что Poco Pad получит 12,1-дюймовый IPS LCD дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 600 нит. А поверх него слой стекла Gorilla Glass 3. Задняя панель планшета, как и его рамка, будут выполнены из алюминия. Также на устройстве разместят две 8-мегапиксельные камеры, но на задней стороне со светодиодной вспышкой.