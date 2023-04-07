Poco представила бюджетный C51 за $100 с батареей на 5000 мАч

Poco выпустил бюджетный C51 стоимостью в $100.

Смартфон получил 6,52-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+. Частота обновления дисплея необычная для устройства такого сегмента — 120 Гц.

Процессором служит MediaTek Helio G36 с графикой IMG PowerVR GE8320. Емкость аккумулятора — стандартные 5000 мАч +10-ваттная зарядка. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, встроенной 64 Гб.

Камеры скромные: у основной 8 Мп, у фронтальной 5 Мп.

Среди прочего есть сканер отпечатка пальца, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (802.11 b/g/n) и стандартный разъем для наушников 3,5 мм. Устройство работает на Android 13 GO Edition и обещает получать обновления для системы безопасности не менее 2х лет.

Стоимость бюджетника Poco C51 составляет 8499 рупий (около $103).