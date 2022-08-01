Бюджетник Poco C40 с огромной батареей поступил в продажу в России

Xiaomi запустила продажи бюджетника Poco C40 в России. Смартфон примечателен огромной батареей и, конечно же, своей ценой.

До 7 августа Poco C40 можно купить со скидкой. Ценники в зависимости от версии следующие:

3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти — 9 990 рублей (после 07.08 — 11 990 рублей);

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти — 10 990 рублей (после 07.08 — 12 990 рублей).

У бюджетника мощная батарея на 6000 мАч + поддержка 18-ваттной зарядки. Однако, в комплекте идет блок на 10 Вт. Производитель сообщает об автономной работе в режиме разговора до 32 часов, в режиме воспроизведения видео смартфон проработает до 20 часов, при прослушивании музыки — до 86 часов и при записи видео на 13-мегапиксельный модуль — до 17 часов.

Poco C40 получил 6,71-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и защитное стекло Gorilla Glass. Основная камера сдвоенная: 13 и 2 Мп. У фронтальной камеры 5-мегапиксельный модуль. Смартфон защищен от влаги по стандарту IP52, есть сканер отпечатков пальцев на задней панели и поддержка Bluetooth 5.0.

Устройство работает на базе Android 11 с оболочкой MIUI 13.

Poco C40 доступен в трех цветах: заряженном черном, техничном бирюзовом и желтом Poco. Всем, кто ищет «дешево и сердито» советуем присмотреться.

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