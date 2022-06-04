Poco C40 с огромной батареей выйдет уже в июне

Китайский бренд Poco назвал дату анонса бюджетного C40. Смартфон покажут 16 июня.

Из официальных тизеров стало известно, что у бюджетника будет 6,71-дюймовый дисплей, 8-ядерный процессор, новая оболочка MIUI Go и огромная батарея емкостью 6000 мАч. Последнее — впечатляющий показатель для смартфона такой категории.

Оперативная память будет варьироваться от 4 до 6 Гб, встроенная от 64 до 128 Гб. Других характеристик пока нет.

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