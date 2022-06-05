Раскрыты полные характеристики бюджетного Poco C40

Вчера появились официальные тизеры грядущего Poco C40, а сегодня стала известная его стоимость и другие характеристики. Таким образом, сложилась полная картинка о новинке.

Смартфон представят 16 июня. У него 6,71-дюймовый IPS дисплей с частотой обновления 60 Гц. Внешне он похож на Redmi 10.

Емкость аккумулятора радует — целых 6000 мАч + поддержка 18-ваттной зарядки, а в комплекте будет идти 10-ваттный зарядный блок. Процессором выступит JLQ JR510 — Poco C40 станет первым смартфоном на этой платформе.

Основная камера получит датчики на 50 и 2 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Сообщается, что стоимость смартфона за версию с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти составит 13 000 рупий — это чуть больше 10 тысяч рублей. Новинка будет выпускаться в черном, желтом и зеленом цветах.

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