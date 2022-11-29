«Почта России» начала доставлять товары из маркетплейсов Европы

На «Почте России» запустили новую услугу — доставку из европейских маркетплейсов Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, сайтов Zara, H&M, Nike и других. По данным источника, для этого используется сервис «Почта Global».

При оплате российской картой нужно в персональном кабинете на сайте «Почты Global» добавить ссылки на товары и оплатить счёт. В этом случае оформление будет идти через «Почту Global». Также можно заказать товары самостоятельно. В этом случае допускает оплата иностранной картой, а доставка будет идти на европейский склад.

Сам склад находится в Берлине, после чего товары отправляют в Россию. Срок доставки — от 14 дней. Стоимость — 10% от стоимости заказа, но не менее $7. Возврат товаров можно оформить только до тех пор, пока их не отправили в РФ.

Сам сервис ранее запустили ещё в августе этого года, но ранее он работал для посылок из США. Там сроки доставки были от 3 недель, а стоимость — минимум $16,66.

Помимо этого, ранее сообщалось, что СДЭК запустил сервис CDEK.Shopping для заказа товаров из-за рубежа. По этим каналам завозят электронику, одежду и обувь. А ещё запустили сервис CDEK recommerce, где продают восстановленную электронику из Европы и США.