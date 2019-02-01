Яндекс.Клавиатуру теперь можно включить через приложение Яндекс

Пользователи Android теперь смогут включить Яндекс.Клавиатуру через приложение Яндекс. Раньше это можно было сделать только через отдельное приложение, которое нужно было устанавливать на телефон.

Клавиатура поддерживает все необходимые пользователям функции: голосовой и непрерывный ввод (или ввод свайпом), умные подсказки, автокоррекцию, эмодзи, стикеры, уникальные темы и других.

В Клавиатуре применяются наработки других сервисов Яндекса. Например, функция автоперевода построена на базе Яндекс.Переводчика и при необходимости автоматически переводит набираемый текст на нужный язык.

В работе Клавиатуры участвуют модели машинного обучения: к примеру, именно они принимают решение о внесении правок. Они учитывают сразу несколько параметров, в том числе геометрические факторы — то есть анализируют, на какую часть клавиши (близко к границе или нет) нажал пользователь. Сервис поддерживает ввод текста и подсказки на 75 языках.

Чтобы попробовать клавиатуру в действии, нужно открыть приложение Яндекс, нажать кнопку «Все сервисы» в правом нижнем углу, выбрать клавиатуру — и следовать инструкциям.