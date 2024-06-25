По стопам конкурентов: Xiaomi откажется от комплектной зарядки

Xioami решила пойти по пути Apple и отказаться от комплектной зарядки. Пока точно неизвестно, какие именно модели смартфонов будут затронуты.

Интересно, что первопроходцем оказался бюджетный Redmi 13. Именно его коробка значительно похудела и лишилась комплектной зарядки, хотя ранее подобные модели всегда поставлялись с блоком питания.

Кроме того, Xioami рекомендует использовать для Redmi 13 зарядный комплект Type-A мощностью 33 Вт. Предположительно, компания может начать продавать зарядные устройства отдельно, как это когда-то сделала Apple.

Напомним, что Apple одной из первых начала исключать зарядные устройства из комплектации iPhone, и за ней последовали другие бренды.

Сторонники такого решения считают, что это значительно снижает объем электронных отходов, поскольку у большинства пользователей уже есть несколько зарядных устройств. Кроме того, исключение зарядного устройства из комплекта поставки может потенциально снизить стоимость смартфонов.

Однако критики утверждают, что это создает неудобства для пользователей, у которых может не быть совместимого зарядного устройства. Особенно актуально для тех, кто продает свои старые смартфоны с зарядными устройствами. Кроме того, некоторые пользователи могут приобретать более дешевые зарядные устройства от сторонних производителей, что может представлять угрозу безопасности.