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По Atomic Heart выпустят официальный мерч

Популярный шутер Atomic Heart, который вышел 21 февраля 2023 года, получит официальный мерч. Сейчас в сообществе игры во «ВКонтакте» проходит опрос, какие вещи хотят видеть фанаты проекта.

Большинство выбирает фигурки персонажей (оно и понятно), следом идут предметы из вселенной игры, мягкие игрушки и одежда с принтами персонажей. Вариантов много и выбрать можно сразу несколько.

Также уже известно, что студия Mundfish подписала лицензионное соглашение с агентством Megalicense на производство брендированных товаров по Atomic Heart.

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Источник:
ВКонтакте

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