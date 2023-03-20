По Atomic Heart выпустят официальный мерч

Популярный шутер Atomic Heart, который вышел 21 февраля 2023 года, получит официальный мерч. Сейчас в сообществе игры во «ВКонтакте» проходит опрос, какие вещи хотят видеть фанаты проекта.

Большинство выбирает фигурки персонажей (оно и понятно), следом идут предметы из вселенной игры, мягкие игрушки и одежда с принтами персонажей. Вариантов много и выбрать можно сразу несколько.

Также уже известно, что студия Mundfish подписала лицензионное соглашение с агентством Megalicense на производство брендированных товаров по Atomic Heart.