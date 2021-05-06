PlayStation 5 в новом дизайне выйдет в 2022 году

Sony изменит дизайн PlayStation 5 в 2022 году. Первые подробности появились после официального заявления финансового директора Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki). Во время конференц-звонка с инвесторами он озвучил планы Sony, а именно то, что компания рассматривает новый дизайн PS5. Таким образом они планируют снизить дефицит консолей.

Дополнительная техническая информация осталась неизвестной. По слухам обновлённая PS5 получит новый модифицированный 6-нанометровый чип AMD. В этом и будет заключаться главная особенность редизайна.

Само производство новой PlayStation 5 начнется в 2022 году.

The GEEK в Вконтакте