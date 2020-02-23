PlayStation 5 появилась на новых рендерах

Долгожданная PlayStation 5 и контроллер DualShock 5 появились на новых рендерах. Изображения создал ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator.

Ранее источник уже публиковал рендеры консоли пятого поколения. Теперь же устройство выглядит совершенно иначе.

PlayStation 5 изобразили в белом и черном цветах. На передней панели виден слот для отгрузки оптических дисков и порты USB Type-A и USB Type-С.

Про будущую консоль ходит много слухов. Ожидается, что в PS5 воплотят мечту всех пользователей — обратную совместимость. Также есть вероятность, что Sony выпустит две версии приставки — базовую PlayStation 5 и старшую PlayStation 5 Pro. Первая будет стоить около $400, вторая в районе $500-600.