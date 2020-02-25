PlayStation 5 появилась на новых рендерах
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Новости

PlayStation 5 появилась на новых рендерах

Известный ресурс LetsGoDigital и итальянский дизайнер Snoreyn создали новые рендеры и видеоанонс PlayStation 5. Там же засветился и DualShock 5.

До презентации устройства, кстати, остаётся немного — она должна состояться 15 февраля. В марте будут запущены предзаказы на новинку, но к покупателям она поступит только в ноябре-декабре.

Рендеры являются неофициальными, но зато качественные. На них детально видна новая консоль и геймпад. Авторы видео и изображений сообщили, что создавали такую PS5, которую хотят видеть пользователи. Настоящий дизайн консоли так и остаётся загадкой. Производитель регистрировал большое количество патентов для PS5, но неизвестно какие из них были воплощены. Официальной информацией Sony все это время не делилась.

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По мнению создателей рендеров, много изменений произойдёт с DualShock 5. Например, кнопки L2 R2 можно будет использовать для резкого ускорения-торможения. А подключать несколько геймпадов станет проще.

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Также ожидается, что в новой консоли воплотят мечту всех пользователей — обратную совместимость. В Сети давно гуляют слухи об этом факте. Конечно же, такое изменение только подбодрит фанатов консоли к покупке новой PlayStation 5. Ведь многие не хотят отказываться от своей коллекции игр. Такой ход производителя наверняка растопил бы сердца многих игроков.

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Помимо этого, у новинки будет большое количество эксклюзивных игр. С их списком можете познакомиться тут.

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