PlayStation 5 появилась на новых рендерах

Известный ресурс LetsGoDigital и итальянский дизайнер Snoreyn создали новые рендеры и видеоанонс PlayStation 5. Там же засветился и DualShock 5.

До презентации устройства, кстати, остаётся немного — она должна состояться 15 февраля. В марте будут запущены предзаказы на новинку, но к покупателям она поступит только в ноябре-декабре.

Рендеры являются неофициальными, но зато качественные. На них детально видна новая консоль и геймпад. Авторы видео и изображений сообщили, что создавали такую PS5, которую хотят видеть пользователи. Настоящий дизайн консоли так и остаётся загадкой. Производитель регистрировал большое количество патентов для PS5, но неизвестно какие из них были воплощены. Официальной информацией Sony все это время не делилась.

По мнению создателей рендеров, много изменений произойдёт с DualShock 5. Например, кнопки L2 R2 можно будет использовать для резкого ускорения-торможения. А подключать несколько геймпадов станет проще.

Также ожидается, что в новой консоли воплотят мечту всех пользователей — обратную совместимость. В Сети давно гуляют слухи об этом факте. Конечно же, такое изменение только подбодрит фанатов консоли к покупке новой PlayStation 5. Ведь многие не хотят отказываться от своей коллекции игр. Такой ход производителя наверняка растопил бы сердца многих игроков.

Помимо этого, у новинки будет большое количество эксклюзивных игр. С их списком можете познакомиться тут.