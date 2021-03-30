PlayStation 5 официально подорожала в России

До сих пор PlayStation 5 очень сложно купить из-за нехватки устройств на рынке. Её буквально разметают с магазинных полок при первом появлении. И вот еще одна печальная новость для всех желающих приобрести консоль. Sony официально повысила ценник на две версии и теперь базовая PS5 обойдётся в 50 тысяч рублей, а бездисковая — 41 тысячу.

Напомню, что стоимость PS5 на старте составляла 38 тысяч и 47 тысяч рублей соответственно. Своё решение о повышении представительство Sony объяснила корректировкой из-за курса рубля.

Дефицит PS5 происходит по всему миру, это связано с пандемией и дефицитом полупроводников.