Появились пресс-изображения умных часов Pixel Watch

Умные часы Pixel Watch появились на пресс-изображениях. Их представят уже завтра — 6 октября на мероприятии «Made by Google».

Для Google это будут первые умные часы. Им приписывают круглый дисплей с рамкой по краям, защитное стекло Corning Gorilla Glass, процессор Exynos 9110 и водонепроницаемость 5 АТМ. Емкость батареи — 300 мАч, заряжать устройство можно будет через магнитный адаптер. Также часы должны получить датчики NFC, GPS и для слежения за жизненными показателями.

Предполагается, что за версию только с Wi-Fi придется отдать — $349; за модель с сотой связью — $399. Если ценник подтвердится, что Pixel Watch будут напрямую конкурировать с Apple Watch Series 8, их стоимость стартует с $399.

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