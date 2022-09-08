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Новости

Умные часы Pixel Watch появились на живом фото

Не Apple едины. Если вы устали от новостей про iPhone и Apple Watch, и желаете посмотреть что-то про Android — вам сюда.

Популярный журналист из Bloomberg опубликовал живое фото первых умных часов Google — Pixel Watch. У устройства круглый циферблат, на фотографии модель с желтым ремешком.

Ожидается, что Pixel Watch будут работать на процессоре Samsung Exynos 9110 под управлением Wear OS 3.1. Новинка будет поддерживать Google Maps даже без смартфона поблизости, а также будет доступен Google Assistant. Емкость батареи — 300 мАч, заряжать Pixel Watch можно будет через магнитный адаптер. Также устройству приписывают датчики NFC, GPS и для слежения за жизненными показателями.

Ориентировочная стоимость часов составляет $400. Представят Pixel Watch 6 октября на мероприятии «Made by Google».

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