В коде Android 13 нашли упоминание складного смартфона Pixel Notepad

Разработчик Куба Войцеховски поделился подробностями о будущем складном смартфоне Google Pixel Notepad 2-го поколения. Информацию он обнаружил в коде Android 13 Release 1. Да, первый Pixel Notepad еще не был представлен, но компания уже работает над его последователем.

Сообщается, что вторая версия гибкого Pixel носит кодовое название «Felix», и у нее будет 5 датчиков камер. Основную камеру сделают тройной: главный модуль Sony IMX787 на 64 Мп, сверхширокоугольный Sony IMX386 на 12 Мп и телефото на 10,8 Мп. Еще две фронтальные камеры будут расположены во внешнем и внутреннем дисплее, одна будет на 10 Мп, вторая — 8 Мп.

Ожидается, что Google представит свой первый складной смартфон Pixel Notepad весной 2023 года, второе поколение ожидается не раньше 2024 года.

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