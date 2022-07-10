Появились официальные изображения наушников Pixel Buds Pro

Популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал в своем Twitter официальные изображения наушников Google Pixel Buds Pro.

Всего будет 4 цветовых вариации, но на этих пресс-рендерах показаны только два — черный и бело-серый. Еще будут наушники в зеленом и рыжем цветах.

На данный момент известно, что Pixel Buds Pro получили поддержку активного шумоподавления. Сообщается, о 7 часах автономной работы с активным шумоподавлением и 11 часов без него. Кейс продлит время работы до 20 часов и 31 часов соответственно.

У новинки 6-ядерный аудиопроцессор и специальные алгоритмы для подавления шума. Также производитель заявляет о функции Silent Seal и датчиках давления — устройство будет измерять давление внутри ушей и снижать уровень звука при необходимости. Помимо этого, обещают, что позже появится поддержка пространственного звука.

У новинки есть еще целый список полезных фич: сенсорное управление, ветрозащитные сетчатые покрытия, многоточечное подключение, микрофоны с формированием луча, голосовой акселерометр и поддержка Google Assistant с переводчиком в реальном времени.

Сами наушники Pixel Buds Pro защищены от влаги по стандарту IPX4, зарядный кейс — по IPX2.

Предзаказы на Pixel Buds Pro начнутся 21 июля, их стоимость — $199.

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