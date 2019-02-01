Первый смартфон с HarmonyOS появится в 2021 году

В четверг, 10 сентября, стартует конференция для разработчиков Huawei. И там, как ожидается, появятся новые данные о будущих продуктах компании.

Согласно свежей утечке от инсайдера @RODENT950, в этом году могут появиться планшеты на фирменной HongMengOS. Правда, речь идёт о возможности запуска ОС на готовых девайсах, а не о выходе серийных устройств на ней.

You can try HongMengOS high-end tablets this year😊

This year there is no more hole punch but bezels are still ultra narrow. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) September 6, 2020

Что касается релиза таких планшетов и других устройств, то, как ожидается, он состоится в 2021. Году. На данный момент речь предположительно идёт о MatePad Pro и MatePad Pro 5G.

Другой источник сообщает, что HongMengOS 3.0 готова к работе с мобильными устройствами, а первый смартфон на ней появится во второй половине будущего года. Вероятно, её и представят на конференции.

Btw HongMengOS 3.0 is mobile ready OS and first phone with that is coming later 2021 H2. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) September 6, 2020

На данный момент HongMengOS (или HarmonyOS) недоступна для энтузиастов, поскольку разработчики ещё не выложили исходный код во всеобщий доступ. Но, вероятно, это произойдёт уже скоро.