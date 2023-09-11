Первый смартфон автопроизводителя NIO засветился на фото

Производитель электромобилей NIO готовит к запуску свой смартфон – NIO Phone, дата презентации которого намечена на 21 сентября. В компании решили выбрать эту дату, чтобы не пересекаться с релизами крупных брендов, таких как Apple и Huawei.

Официальные рендеры телефона NIO демонстрируют дизайн, характерный для современных смартфонов, с четырьмя камерами и изогнутой стеклянной задней панелью, на которой размещен логотип NIO.

При этом реальное устройство заметили на видео самой компании. Там смартфон замечен в руках у одного из сотрудников NIO.

Ранее фотографию с похожим смартфоном опубликовал в Weibo старший вице-президент NIO Шэнь Фэй.

По спецификациям NIO Phone позиционируется как флагманское устройство. Он предлагается в двух версиях: с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ памяти для хранения. Основная «фишка» телефона – технология UWB, что позволяет владельцам автомобилей NIO управлять ими на расстоянии. Это подчеркивает стратегическую ориентацию на текущую базу клиентов NIO.

NIO Phone будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Enhanced Edition. Первые тесты демонстрируют впечатляющие результаты – 1 360 974 балла в AnTuTu. Хотя к оценкам стоит подходить критически, так как это данные инженерного образца.

Основной претензией к дизайну NIO Phone может стать его схожесть с другими устройствами на рынке, в частности с моделями OnePlus 10 Pro и Realme GT 5. Это способствует распространению слухов о сотрудничестве NIO с «зеленой фабрикой» BBK, хотя подтверждений этому пока нет.

В конечном итоге успех NIO Phone будет зависеть от его восприятия публикой и способности удовлетворить потребности текущих и потенциальных клиентов в сфере высокотехнологичных устройств. Что касается стоимости, то ориентировочный диапазон – $690-970 (~65700-92400 рублей).