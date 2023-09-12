Первый автомобиль Xiaomi будет представлен вместе с Xiaomi 14

Xiaomi готовит к выходу свой первый электромобиль, который может представить в конце 2023 года. Ожидается, что его презентация состоится в рамках осеннего мероприятия, где также будут представлены новые смартфоны серии Xiaomi 14.

Ранее Xiaomi получила одобрение для начала сборки автомобилей от Национальной комиссии по развитию и реформам. По информации источников, компания уже ведёт ограниченное производство седана на заводе в Пекине, где производится около 50 машин в неделю. Окончательное разрешение от Министерства промышленности и информационных технологий ожидается в ближайшие недели.

Первый электрокар Xiaomi под кодовым названием MS11, будет иметь расширенный запас хода благодаря батарее на 101 кВт·ч, что обеспечит до 800 км пути. Ориентировочная цена составит около 200 000 юаней, что сделает его конкурентом Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03 и других электромобилей в той же ценовой категории.