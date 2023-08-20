Xiaomi 14 будет первым смартфоном, который получит чип Snapdragon 8 Gen 3

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station заявил, что смартфон Xiaomi 14 первым получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3. Кроме этого, девайс из коробки предложит прошивку MIUI 15.

Напомним, ранее Qualcomm сообщила, что однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 3 представят на конференции Snapdragon Summit, которая пройдёт на Гавайских островах 24-26 октября. По словам информатора, Xiaomi 14 будет анонсирован после этого мероприятия, а полноценная презентация состоится в ноябре.

Xiaomi 14

Ранее Digital Chat Station заявлял, что Snapdragon 8 Gen 3 получит графическое ядро Adreno 750, которое будет на 50% производительнее Adreno 740 (Snapdragon 8 Gen 2), что станет большим скачком производительности в мобильной графике.