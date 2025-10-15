Оранжевые iPhone 17 Pro становятся розовыми

На Reddit появились сообщения владельцев iPhone 17 Pro в оранжевом цвете, которые заметили, что корпус их смартфонов постепенно меняет оттенок и становится розовым.
Пользователи утверждают, что устройства не подвергались нагреву, не контактировали с жидкостями и не использовались в чехлах, — цвет начал меняться сам по себе.
В комментариях предположили, что причиной может быть воздействие ультрафиолета, который изменяет структуру красителя в алюминиевом корпусе. Некоторые шутят, что Apple «решила вернуть» легендарную расцветку (Product)RED, а кто-то предлагает продавать «новый лимитированный iPhone» на eBay.
Пока таких сообщений немного, и, по всей видимости, проблема не носит массового характера. Компания Apple официально ситуацию не комментировала.
