Оранжевые iPhone 17 Pro становятся розовыми

Владельцы новых iPhone 17 Pro сообщают, что оранжевые модели начали розоветь без видимых причин.
Валентин Снежин сегодня в 19:52

На Reddit появились сообщения владельцев iPhone 17 Pro в оранжевом цвете, которые заметили, что корпус их смартфонов постепенно меняет оттенок и становится розовым.

Пользователи утверждают, что устройства не подвергались нагреву, не контактировали с жидкостями и не использовались в чехлах, — цвет начал меняться сам по себе.

В комментариях предположили, что причиной может быть воздействие ультрафиолета, который изменяет структуру красителя в алюминиевом корпусе. Некоторые шутят, что Apple «решила вернуть» легендарную расцветку (Product)RED, а кто-то предлагает продавать «новый лимитированный iPhone» на eBay.

Складной iPhone на подходе

Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия

Пока таких сообщений немного, и, по всей видимости, проблема не носит массового характера. Компания Apple официально ситуацию не комментировала.

