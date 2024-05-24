Первые подробности и внешний вид смартфонов Honor X60

Инсайдер под ником Digital Chat Station поделился информацией о грядущей серии смартфонов Honor X60. Новая линейка уже находится в разработке, и нам известны некоторые характеристики и внешний вид устройств. Напомним, что предыдущая серия получила сразу 5 моделей: X50, X50i, X50i+, X50 Pro и X50 GT. Так что на этот раз можно рассчитывать на схожее количество вариаций.

Honor X60 получат четырехсторонний изогнутый дисплей на передней панели, как в устройствах высокого класса. При этом, линейка будет позиционировать себя в роли доступного флагмана, что делала и серия X50. Также Digital Chat Station утверждает, что смартфоны оснастят большим АКМ и «супер» устойчивостью к падениям.

К сожалению, на этом инсайдерские подробности заканчиваются. Точные характеристики, цена и дата запуска серии Honor X60 пока что остаются в тайне.