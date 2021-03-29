Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 исправит кучу проблем и добавит рейтрейсинг для карт AMD

Польская игровая студия CD Projekt RED опубликовала список изменений и обновлений, которые появятся в патче 1.2 для игры Cyberpunk 2077. Обещаны более 500 правок, которые изменят многие аспекты игры — геймплей, игровые механики, работу на консолях и так далее.

Главные изменения таковы:

Полиция станет вести себя менее агрессивно. Теперь она будет появляться на большем расстоянии от игрока.

Некоторые из машин получат улучшение механики вождения, а любую застрявшую машину можно будет раскачать, чтобы сдвинуть с места, если машина застряла.

Разрушаемые объекты больше будут становить неразрушаемыми после загрузки сохранения, а убитые персонажи не будут шевелиться.

На картах AMD появится поддержка трассировки лучей.

В квестах и заданиях исправлены многочисленные ошибки. Также решены проблемы с поведением NPC в ряде ситуаций.

В целом улучшена оптимизация и стабильность игры, в том числе на консолях прошлого поколения.

Дата выхода новинки не сообщается, так что пока остаётся ждать. При этом напомним, что инсайдеры пророчат выход более чем десятка обновлений для Cyberpunk 2077.

Похоже, что новый патч должен стать своеобразным «извинением» за баги ранней версии игры. Посмотрим, как будет идти дело. При этом отметим, что в PS Store игра всё ещё не вернулась.