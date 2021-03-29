Cyberpunk 2077 получит не менее 13 дополнений

Относительно недавно вышедший Cyberpunk 2077 разочаровал многих поклонников своими багами и прочими ошибками. Разработчики стараются исправить ситуацию, и каждый месяц выпускают для игры патчи. Однако, это не мешает им работать над будущими дополнениями.

На данный момент стало известно, что планируется выпуск целый 13 DLC, где 10 станут бесплатными, а три платными. Об этом стало известно от пользователя PricklyAssassin с Reddit. Он получил AES-ключ шифрования к серверам Epic Games и просмотрел информацию о запланированных дополнениях для Cyberpunk 2077.

Также отмечается, что изначально в Epic Games Store отображалось до 18 дополнений, но видимо что-то пошло не так и разработчики решили отказаться от таких масштабов.