Приложение Ozon Банка удалили из Google Play

Приложение Ozon Банка пропало из Google Play. Найти и скачать его через официальный магазин приложений для Android больше нельзя.

При этом в App Store приложение Ozon Банка пока остается доступным. Другие приложения самого Ozon также находятся на месте, поэтому ограничения на данный момент затронули именно банковский сервис.

Вероятной причиной удаления стали санкции Евросоюза. В июле Ozon Банк вместе с «Яндекс Банком», WB Банком и рядом других российских финансовых организаций попал под новые ограничения. После этого появилась вероятность удаления их приложений из App Store и Google Play.

Пользователям Android рекомендуют не удалять уже установленное приложение Ozon Банка. Скачать актуальную версию для Android также можно с официального сайта банка.

Ранее из App Store удалили приложение «Яндекс Пэй». При этом оно пока остается доступным в Google Play.