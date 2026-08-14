Ozon и связанные с ним приложения удалили из Google Play
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Ozon и связанные с ним приложения удалили из Google Play

На iPhone приложение пока доступно.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:41
Ozon и связанные с ним приложения удалили из Google Play

Приложения экосистемы Ozon начали массово исчезать из Google Play. 14 августа из магазина удалили основное приложение маркетплейса Ozon, а вместе с ним Ozon Fresh и Ozon Seller. Двумя днями ранее недоступным стало приложение Ozon Банка.

Удаления происходят на фоне новых санкций Евросоюза. В июле под ограничения попали Ozon Банк, Яндекс Банк и WB Банк. После этого приложения связанных с ними сервисов начали исчезать из магазинов Apple и Google.

При этом в App Store основное приложение Ozon пока остается доступным. Приложения Wildberries и «Яндекс Маркета» также можно скачать на iPhone.

Ранее на этой неделе Apple удалила из российского App Store приложение «Яндекс Пэй». Уже установленные версии продолжают работать, однако скачать их заново или обновить через магазин больше нельзя.

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