Unicode анонсировал новый стандарт 15.0 с 20 новыми эмодзи

Unicode официально анонсировал выпуск стандарта Unicode 15.0. В нем добавится 4489 символов, среди них 20 новых эмодзи.

Новыми эмодзи станут:

дрожащее лицо;

розовое, светло-голубое и серое сердечки;

толкающая влево и вправо рука;

лось;

осёл;

крыло;

чёрная птица: гусь;

медуза;

гиацинт (растение);

корень имбиря;

стручок гороха;

складной веер;

заколка для волос;

маракасы;

флейта;

кханда (символ сикхизма);

беспроводная связь.

Среди новых символов добавятся:

Наг мундари, современная письменность, используемая для написания мундари, языка, на котором говорят в Индии

Символ каннада, используемый для написания Конкани, Авади и Хавьяка Каннада в Индии

Кактовикские цифры, разработанные носителями языка иньюпиак в Кактовике, Аляска, для систем счета языков инуитов и юпиков

Дополнительные египетские иероглифы и многое другое.

Сам консорциум Юникода новые символы не придумывает. Они добавляют их, когда те находят свое применение в обществе.

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