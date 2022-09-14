Unicode анонсировал новый стандарт 15.0 с 20 новыми эмодзи

Unicode официально анонсировал выпуск стандарта Unicode 15.0. В нем добавится 4489 символов, среди них 20 новых эмодзи.
Новыми эмодзи станут:
- дрожащее лицо;
- розовое, светло-голубое и серое сердечки;
- толкающая влево и вправо рука;
- лось;
- осёл;
- крыло;
- чёрная птица: гусь;
- медуза;
- гиацинт (растение);
- корень имбиря;
- стручок гороха;
- складной веер;
- заколка для волос;
- маракасы;
- флейта;
- кханда (символ сикхизма);
- беспроводная связь.
Среди новых символов добавятся:
- Наг мундари, современная письменность, используемая для написания мундари, языка, на котором говорят в Индии
- Символ каннада, используемый для написания Конкани, Авади и Хавьяка Каннада в Индии
- Кактовикские цифры, разработанные носителями языка иньюпиак в Кактовике, Аляска, для систем счета языков инуитов и юпиков
- Дополнительные египетские иероглифы и многое другое.
Сам консорциум Юникода новые символы не придумывает. Они добавляют их, когда те находят свое применение в обществе.
Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!
Комментарии