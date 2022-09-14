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Unicode анонсировал новый стандарт 15.0 с 20 новыми эмодзи

Unicode официально анонсировал выпуск стандарта Unicode 15.0. В нем добавится 4489 символов, среди них 20 новых эмодзи.

Новыми эмодзи станут:

  • дрожащее лицо;
  • розовое, светло-голубое и серое сердечки;
  • толкающая влево и вправо рука;
  • лось;
  • осёл;
  • крыло;
  • чёрная птица: гусь;
  • медуза;
  • гиацинт (растение);
  • корень имбиря;
  • стручок гороха;
  • складной веер;
  • заколка для волос;
  • маракасы;
  • флейта;
  • кханда (символ сикхизма);
  • беспроводная связь.

Среди новых символов добавятся:

  • Наг мундари, современная письменность, используемая для написания мундари, языка, на котором говорят в Индии
  • Символ каннада, используемый для написания Конкани, Авади и Хавьяка Каннада в Индии
  • Кактовикские цифры, разработанные носителями языка иньюпиак в Кактовике, Аляска, для систем счета языков инуитов и юпиков
  • Дополнительные египетские иероглифы и многое другое.

Сам консорциум Юникода новые символы не придумывает. Они добавляют их, когда те находят свое применение в обществе.

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Источник:
Unicode

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