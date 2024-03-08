Отели на Яндекс Путешествиях теперь можно оплачивать частями

Пользователи Яндекс Путешествий теперь могут забронировать российские отели и рассчитываться за них не сразу, а в течение целого года до запланированной поездки. Можно спланировать выезд за город на выходные с друзьями или отдых у моря с семьей, оплатив большую часть стоимости позже. Сплит дополняет уже существующие методы, такие как отложенная оплата или единовременная оплата всей суммы.

Сервис Яндекс Сплит позволяет разбить сумму оплаты на несколько месяцев на выбор пользователя: 2, 4 или 6 месяцев. Первый платеж списывается с карты сразу, а остальные — по установленному графику. Количество предложений с возможностью оплаты через Сплит будет постепенно увеличиваться.