Аналоги Airbnb для путешествия и бронирования

Популярный сервис по бронированию жилья Airbnb приостановил свою работу в России и Беларуси. Подобрали несколько аналогов, чтобы не пришлось штудировать газеты с объявлениями.

OneTwoTrip

Популярный сервис для организации путешествий. Можно найти жильё напрямую без посредников и по более выгодной цене. Кроме того, можно купить ж/д, авиа и автобусные билеты и другие полезные вещи.

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Ostrovok

Позволяет забронировать гостиницу и отель напрямую. Показывает подробную информацию об объектах размещения и их стоимость. Есть решения для корпоративных клиентов и круглосуточная поддержка по телефону.

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Квартирка

Своим подходом сильно напоминает Airbnb. Сервис имеет в базе туристические места в самые различные уголки России. Все места для размещения предоставляет хозяин.

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Суточно.ру

В базе сервиса предложения из множества городов по всей России. Есть функция мгновенного бронирования без ожидания ответа от хозяина.

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В материале собраны наиболее популярные сервисы, которые сейчас существуют в России. Поэтому пользуйтесь и путешествуйте без ограничений. Если знаете еще какие-то проверенные и полезные сервисы, пишите в комментариях.

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