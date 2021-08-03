Опубликованы спецификации часов Samsung Galaxy Watch4 Classic

В сети за неделю до премьеры новинок инсайдеры опубликовали в сети копию технического руководства Samsung Galaxy Watch4 Classic. В документе раскрыты все характеристики и аппаратные особенности гаджета.

If you can't get enough, enjoy this fresh (translated) official Specs-Sheet of the Galaxy Watch4 Classic#SamsungUnpacked #GalaxyWatch4 pic.twitter.com/YH68LQinRo — Snoopy (@_snoopytech_) August 2, 2021

Отмечается, что новая модель часов будет отлеживать состояния здоровья владельца. Версия с корпусом на 46 мм получит экран на 1,36 дюйма с разрешением 450×450 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass DX. Внутри установлен 5-нм процессор Samsung Exynos W920, 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной. Заявлена защита по стандартам IP68 и MIL-STD-810G.

Коммуникации включают в себя Bluetooth 5.0, Wi-Fi и GPS. Ёмкость батареи составляет 361 мАч, полная зарядка производится за 1 час 40 минут. Из датчиков есть пульсометр, ЭКГ и пульсоксиметр. Прошивка — ОС Android Wear с фирменной оболочкой OneUI Watch 3.5.

Часы поддерживают функции мониторинга спортивных тренировок, уровня стресса и качества сна, а также управляет музыкой на смартфоне. Также можно будет отвечать на сообщения прямо с часов, а ещё — устанавливать приложения из Google Play.

Анонс ожидается 11 августа в ходе мероприятия Galaxy Unpacked.