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Опубликованный «официальный» рендер Nothing Phone (2a) оказался фейком

В начале февраля портал Smartprix совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали официальный рендер будущего среднебюджетного смартфона Nothing Phone (2a). Спустя несколько дней выяснилось, что он оказался фейковым.

Обычно OnLeaks делает рендеры по официальной документации, которую он получает от источников на производстве. Однако, в этот раз инсайдер получил фейковые данные.

Это подтверждает видеоролик Nothing 2022 года, на котором можно заметить кадр со смартфоном, выполненным в этом дизайне. В самом видео разработчики показывали отмененный дизайн Nothing Phone (1).

OnLeaks признал ошибку и извинился. Таким образом, на данный момент нет достоверной информации о том, как выглядит Phone (2a).

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Источник:
X, Android Authority
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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