Опубликован тизер игрового смартфона Nubia Red Magic 6S Pro

Китайский бренд Nubia опубликовал новый тизер игрового смартфона Red Magic 6S Pro, который рассекретил некоторые спецификации. Так, новинка получит процессор Snapdragon 888+, который отличается разогнанными ядрами и ускоренным блоком искусственного интеллекта.

Новинка получит экран на 165 Гц и систему активного охлаждения. Также заявлена тройная основная камера и зарядка на 120 Вт. Объёмы оперативной и постоянной памяти не указаны, но они очевидно, будут внушительными.

Отметим, что ранее выпущенный Red Magic 6 Pro оснащён 6,8-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 165 Гц. В качестве процессора используется Snapdragon 888, есть до 18 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. Программная часть включает Android 11 с оболочкой Red Magic UI 4.0.

Как ожидается, анонс Red Magic 6S Pro состоится 6 сентября. Дата релиза не названа.