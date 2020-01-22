Oppo представит доступный смартфон с поддержкой 5G

Oppo в скором времени выпустит новый смартфон с поддержкой 5G. Устройство будет относится к сегменту среднего класса.

Сейчас характеристики новинки появились в китайском регуляторе TENAA под рабочим номером Oppo PCLM50. Это говорит о том, что к ее презентации почти все готово.

Смартфон получит 6,4-дюймовый AMOLED дисплей, такой же как у Oppo Reno 3. Также у него будет однокристальная платформа Snapdragon 765 5G, встроенный сканер отпечатков пальцев и емкий аккумулятор на 4000 мАч. У новинки 8 Гб оперативной и 128/256 Гб флеш-памяти в зависимости от версии.

Основная камера смартфона получила сразу 4 датчика: 48, 8, 2 и 2 Мп. Последние два датчика, кстати, добавлены для портретной и черно-белой съемки. Фронтальная камера тоже на хорошем уровне — 32 Мп.

Смартфон будет работать на Android 10 из коробки с фирменной оболочкой ColorOS7.

Дата презентации неизвестна, но, скорее всего, смартфон покажут в ближайшее время.